Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку качества воздуха в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в СМИ прошла информация, что горожане пожаловались на неприятный сладковатый запах и едкий дым.

В проверке участвую специалисты регионального минприроды, управления Роспотребнадзора, а также Центра экологического мониторига и контроля. Они отберут пробы воздуха, исследуют «причины и последствия загрязнения атмосферного воздуха».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Екатеринбурге выявили почти двукратное превышение норм по содержанию вредных веществ в воздухе.

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