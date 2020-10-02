Екатеринбург, 2 октября 2020, 10:52 — REGNUM Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку качества воздуха в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее в СМИ прошла информация, что горожане пожаловались на неприятный сладковатый запах и едкий дым.
В проверке участвую специалисты регионального минприроды, управления Роспотребнадзора, а также Центра экологического мониторига и контроля. Они отберут пробы воздуха, исследуют «причины и последствия загрязнения атмосферного воздуха».
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Екатеринбурге выявили почти двукратное превышение норм по содержанию вредных веществ в воздухе.
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