Великие Луки, Псковская область, , 10:54 — REGNUM В Псковской области завершена служебная проверка в отношении заместителя руководителя подразделения ОКОН ОМВД России по городу Великие Луки, которого подозревали в превышении должностных полномочий и незаконным обороте наркотиков. Он был уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Напомним, заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки был уличен в организации подставного задержания местного жителя с наркотиками. По версии следствия, 15 сентября полицейский для улучшения показателей оперативно-служебной деятельности через подставное лицо организовал сбор местным жителем конопли в пригороде Великих Лук, а потом вместе с подчиненными инсценировал его задержание.

В ходе расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий, следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Псковской области провели десять обысков по местам жительства полицейского и его соучастников. В результате были обнаружены два поля, засеянных коноплей, к которым имел отношение представитель правоохранительных органов.

Параллельно с расследованием уголовного дела, возбуждённого в отношении полицейского, была начата служебная проверка.

«В настоящее время он уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности начальство бывшего полицейского — несколько руководителей ОМВД России по городу Великие Луки и областного УМВД.

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