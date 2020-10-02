Пермь, , 10:38 — REGNUM В Пермском крае со 2 октября меняется распределение потоков пациентов с симптомами ОРВИ для постановки диагноза, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Теперь пациентов, имеющих признаки ОРВИ и вызвавших скорую помощь, доставляют в приемные отделения больниц. После предварительного осмотра врач дает направление рентген либо на компьютерную томографию.

Если подозрения на COVID-19 не подтверждаются, то пациент самостоятельно добирается домой на амбулаторное лечение. В случае подтверждения коронавирусной инфекции пациента направляют на дополнительное обследование.

При симптомах ОРВИ гражданам следует вызывать врача на дом, чтобы получить первичный осмотр и лечиться согласно рекомендациям.

Напомним, ранее глава минздрава региона Оксана Мелехова признала сбой в маршрутизации госпитализации пациентов с признаками ОРВИ. Из-за очередей на КТ-обследование, произошло скопление машин скорой помощи, которые ожидали пациентов.

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