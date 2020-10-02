Черкесск, , 10:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии большая часть заразившихся коронавирусом — женщины. По статистике, их 61%. Почти вдвое меньше больных среди мужчин — 39%. Такие цифры привел глава республики Рашид Темрезов в ходе заседания парламента республики 1 октября.

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Руководитель региона также назвал основные причины роста числа новых выявленных случаев заболевания. По его словам, около 20% заразившихся — это жители региона, вернувшиеся из отпуска из других субъектов. Но у большинства пациентов коронавирус был «приобретен» в ходе массовых мероприятий, в частности, свадеб с численностью гостей до 600−700 человек.

«Проходит три дня, и у нас автоматически идет рост госпитализированных», — цитирует Темрезова «Интерфакс-Юг».

Глава региона еще раз призвал усилить работу с населением по соблюдению мер безопасности из-за пандемии коронавируса, в том числе ношению масок и соблюдению социальной дистанции.