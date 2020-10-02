Москва, , 10:24 — REGNUM На закрытом участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы автобусы перевезли уже 1 миллион пассажиров. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Отмечается, что данного объёма удалось достичь всего за шесть дней, пока закрыт участок на севере синей ветки — от станции «Молодёжная» до станции «Парк Победы».

Напомним, открытие участка запланировано на 5 октября.

Ранее сообщалось о возросшем пассажиропотоке на станции МЦД-2 «Волоколамская», на которую есть пересадка на одноимённую станцию Арбатско-Покровской линии.