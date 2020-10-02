Воронеж, , 10:23 — REGNUM Северный лес в Воронеже станет тихой прогулочной зоной. Предложение местных жителей поддержал губернатор Александр Гусев. 1 октября в правительстве региона состоялось совещание по вопросу реализации стратегического проекта «Северный лес», сообщила пресс-служба правительства региона.

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Наталья Ветер сообщила о подготовке проекта паспорта стратегического проекта «Создание к 2023 году благоустроенного места отдыха населения в лесопарковой зоне «Северный лес» и рабочий план его реализации. Документ находится в процессе согласования.

Также ведется работа по смене категории ООПТ «Северный лес», будет подготовлен проект постановления правительства Воронежской области, который пройдет необходимые согласования на региональном и федеральном уровнях. На данный момент заполнены формы графического описания местоположения границ особо охраняемой природной территории и ее охранной зоны, утвержден приказ о создании рабочей группы по определению направлений комплексного развития природного парка, в состав которой вошли эксперты, общественники и жители микрорайона, прилегающего к лесопарку.

Жители прилегающего микрорайона поддержали предложение сделать лесопарк зоной тихого отдыха с прогулочными маршрутами, без торговых точек или развлекательных зон. В настоящее время ведутся предпроектные работы для разработки концепции развития «Северного леса». Также продолжаются переговоры с собственниками земельных участков, находящихся в границах «Северного леса» об определении компенсационных участков для обмена.

«Я поддерживаю желание жителей сделать лесопарк тихой прогулочной зоной», — отметил на совещании Александр Гусев.

Территория Северного леса в течение многих лет была предметом спора застройщиков и местных жителей. В 2014 году было принято решение о создании природного парка. При этом в частной собственности на территории леса находится более 50 земельных участков. В августе 2020 года власти заявили о начале благоустройства территории.

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