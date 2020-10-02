Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп мог заразиться коронавирусной инфекцией в ночь дебатов со своим конкурентом на выборах главы Белого дома от Демократической партии Джозефом Байденом, которые состоялись 29 сентября в штате Огайо. Об этом со ссылкой на эксперта Джонатана Рейнера сообщает телекомпания CNN.

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Предположительно, глава Белого дома заразился от своей помощницы Хоуп Хикс, которая сопровождала его в поездках по стране. Симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, у неё проявились вечером среды, 30 сентября. Однако эксперт считает вероятным, что помощница американского лидера уже была носителем инфекции за сутки до этого, то есть вечером вторника, 29 сентября, так как инкубационный период после заражения может составлять до 48 часов.

CNN обратила внимание на то, что члены команды Трампа, которые присутствовали на дебатах, были без масок, что могло привести к распространению заболевания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что советница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом нового типа. Известно, что последнюю неделю она сопровождала американского лидера в его поездках по стране. В частности, на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом, а также на встречу с избирателями в Миннесоту.

Позднее глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Также коронавирус был выявлен у его супруги Меланьи Трамп. Американский лидер подчеркнул, что немедленно уходит на карантин.

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