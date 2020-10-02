Стокгольм, , 10:23 — REGNUM Около 20 женщин, имеющих гражданство Швеции, до сих пор содержатся в лагере Аль-Хол на севере Сирии. Все они подозреваются в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время с ними ведутся следственные действия, судебный процесс был отложен из-за пандемии коронавируса. Об этом 2 октября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Шияр Али, представитель Швеции на севере Сирии, заявил, что судебный процесс должен был начаться некоторое время назад.

«Однако пандемия отсрочила и приостановила его проведение», — объяснил Али.

Возглавляемая курдами администрация на севере Сирии планирует установить, кто из женщин может быть привлечен к ответственности за терроризм или совершение военных преступлений, пока их мужья воевали на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).