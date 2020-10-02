Москва, , 10:17 — REGNUM Минпросвещения РФ запустит программу обучения для лиц, потерявших работу во время пандемии и намеренных вновь найти её. Об этом сообщает пресс-служба

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«В результате пандемии во всем мире количество безработных выросло, а молодым специалистам стало сложнее найти вакансию. Минпросвещения России окажет таким людям помощь, предоставив возможность приобрести новую специальность и стать востребованными на рынке труда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию примут участие все российские регионы. Помимо Минпросвещения и регионов, в проекте участвуют Рособрнадзор, Роструд и Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)».

Список приоритетных для «новых рук» профессий определялся в каждом регионе самостоятельно. Наибольшее число направлений для переподготовки открыто в Москве, Московской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской, Самарской областях, а также в Татарии и Башкирии.

Обучение пройдёт на базе колледжей. К обучению будут допущены лица, находящиеся под угрозой увольнения, выпускники вузов и лица, ищущие работу. Планируется, что в ближайшие три месяца обучение пройдут до 110 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что рост безработицы в стране прекратится в 2021 году.