Черкесск, , 10:16 — REGNUM Школы в Карачаево-Черкесии продолжат работать в очном режиме. Не планируется и досрочных осенних каникул. Об этом сообщил 1 октября глава субъекта Рашид Темрезов в ходе пленарного заседания парламента республики.

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"Что касается закрытия школ — будем исходить из эпидситуации, из тех четких правил, которые сегодня прописаны Минздравом РФ и Роспотребнадзором. Пока такой вопрос не стоит, процент заболевших в школах очень маленький. Никаких долгосрочных или внеочередных каникул, дистанционного обучения пока не предусмотрено», — заявил Темрезов.

Напомним, ранее о продолжении работы образовательных учреждений в очном режиме заявила министр образования Карачаево-Черкесии Инна Кравченко. Пока, по ее словам, закрыты на карантин из-за коронавируса лишь три школы. Что касается каникул, что они пройдут в два этапа: с 29 октября по 5 ноября для первоклассников и со 2 по 11 ноября для всех остальных классов.

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