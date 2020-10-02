Стокгольм, , 10:39 — REGNUM Председатель Молодежного союза Социал-демократической партии Швеции в Венерсборге Матильда Бандариан сообщила на странице в соцсети Twitter, что в сравнении с нацизмом и коммунизмом капитализм является еще более «зловещей идеологией». Об этом 2 октября сообщила газета Fria Tider.

«Теперь, когда мы разобрались, что хуже — коммунизм или нацизм, мы должны поговорить о наихудшей, самой опасной и самой смертоносной идеологии из всех: капитализме», — написала девушка в Twitter.

Пост девушки тут же привлек внимание других пользователей социальной сети, которые явно не разделяют взгляды Бандариан. Негативные комментарии заставили ее написать очередной пост, в котором она не отказалась от своего тезиса, а наоборот еще более усилила его.

«У вас проблемы с осознанием прочитанного. Никогда не говорите, что коммунизм или нацизм — это хорошо. Напротив. Единственная вещь, которую я говорю, — это то, что капитализм даже опаснее и еще вреднее. Не то чтобы две другие идеологии безобидны и безвредны», — отметила она.