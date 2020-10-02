Москва, , 10:15 — REGNUM Главный врач московской ГКБ №40 Денис Проценко сообщил, что эпидемиологическая ситуация «становится все серьезнее». Об этом он написал 2 октября в Facebook.

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«Эпидемиологическая ситуация становится все серьезнее», — оценил врач.

Он рассказал, что в начале осени всегда наблюдается рост инфекционных заболеваний. При этом коронавирусная инфекция, уверен Проценко, серьёзная угроза, и количество пациентов растёт.

По словам Проценко, в Коммунарке более 80% пациентов с коронавирусной инфекцией — это люди старшего возраста, примерно такая же их доля среди пациентов на ИВЛ.

«Лично мне странно, как многие до сих пор отказываются верить, что Covid-19 — это действительно опасно. А ведь прямо сейчас в тяжелой форме болеют свыше 1500 человек в Москве, это реально много, но их может стать еще больше», — написал главврач.

Он советует защищать себя и близких, носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию, а если есть возможность — уходить на «удалёнку».