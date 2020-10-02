Абуджа, , 10:19 — REGNUM В общей сложности 269 человек погибли в результате вспышки спинномозгового менингита в некоторых районах Нигерии. Об этом сообщает Daily Nation со ссылкой на заявление представителя нигерийского Центра по контролю заболеваний.

Случаи с летальным исходом были зарегистрированы в течение шести месяцев почти в 15 штатах по всей западноафриканской стране.

Столица страны, Абуджа, и пять северных штатов (Кацина, Кебби, Нигер, Сокото и Замфара) пострадали от вспышки еще больше и перешагнули порог эпидемии, сказал Олубунми Оджо, руководитель отдела эпиднадзора местного центра по борьбе с заболеваниями.

Министр здравоохранения Исаак Адеволе заявил, что новый штамм, который не распространен в Нигерии, был ввезен из соседнего Нигера, добавив, что для него требуется другой тип вакцины.

В самой густонаселенной африканской стране было зарегистрировано 1828 предполагаемых случаев заболевания менингитом.

По данным Государственного комиссара здравоохранения Баларабе Какале, в штате Сокото, расположенном на северо-западе страны, было зарегистрировано 23 случая смерти от менингита.

Нигерийское правительство направило в пострадавшие регионы эпидемиологов и вакцины, чтобы остановить вспышку болезни.

Во время вспышки менингита в Нигерии в 2009 году погибли более 156 человек. Нынешняя вспышка — самая масштабная в стране за последние восемь лет. В прошлом году в Нигерии от менингита умерли 33 человека, свидетельствуют данные Центра по контролю заболеваний.

Менингит — это острое воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга с общими симптомами лихорадки, сыпи, головной боли и рвоты.