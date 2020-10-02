Стокгольм, , 11:24 — REGNUM Согласно новому докладу Европейского центр мониторинга наркотиков и наркозависимости, уровень смертности от передозировки наркотиками в Швеции является самым высоким на территории Евросоюза (ЕС). Сейчас в Швеции от передозировки умирает 81 человек на миллион жителей, что почти в четыре раза выше, чем в среднем по ЕС. Об этом 2 октября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Нет простых объяснений, почему уровень смертности так высок. Долгое время в Швеции был низкий доступ к медикаментозному лечению, которое является одной из самых эффективных мер против смертности от передозировки, это также относится к препарату налоксон, который может предотвратить подобные случаи», — заявила Мимми Эрикссон Тингхог, работающая в отделе профилактики наркомании при Агентстве общественного здравоохранения.

Согласно отчету Европейского центр мониторинга наркотиков и наркозависимости, от передозировки наркотиками на территории ЕС в среднем умирают 22,3 человека на миллион жителей в возрасте от 15 до 64 лет.

Для Швеции этот показатель составляет 81,5. За ней следует Великобритания с 76,2 летальными случаями.