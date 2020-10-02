Москва, 2 октября 2020, 10:14 — REGNUM Болезнь Дональда Трампа в разгар выборной кампании в США — это «чёрный лебедь» сразу в нескольких сюжетах, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заражение Трампа коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, тест президента США Дональда Трампа на коронавирус показал положительный результат. Об этом американский лидер 2 октября написал в Twitter.
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