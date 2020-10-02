Москва, , 10:14 — REGNUM Болезнь Дональда Трампа в разгар выборной кампании в США — это «чёрный лебедь» сразу в нескольких сюжетах, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заражение Трампа коронавирусом.

«В самой кампании по выборам президента США, это изменит расклад сил, не будет дебатов между Трампом и Байденом, по крайней мере очных.

Будет много обсуждения того факта, что он болеет вместе со страной, что повлияет на симпатии избирателей.

Будет сильная реакция на биржах, которые росли во многое из-за позиции Трампа по многим торгово-экономическим процессам. Многие внешнеполитические сюжеты подвиснут — та же история в Карабахе.

Можно сказать, что администрация Трампа серьезно замедлит свою работу и так будет продолжаться фактически до дня голосования в США 3 ноября.

Вообще, Трамп знает толк в том, когда заболеть», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, тест президента США Дональда Трампа на коронавирус показал положительный результат. Об этом американский лидер 2 октября написал в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

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