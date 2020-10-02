Москва, , 10:14 — REGNUM В Госдума назвали профанацией новые ограничительные меры Москвы на фоне пандемии коронавируса.

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"Московские власти опять перешли к привычному языку угроз», — отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

То есть опять виноватыми делают москвичей, а не чиновников, не способных к принятию адекватных решений, рассуждает парламентарий.

«Уже понятно, что идея устроить двухнедельные каникулы — явно неадекватная. Туры в Турцию с 5 по 18 октября скуплены. В Крым и Сочи билетов почти не осталось. Неужели кому-то не очевидно, что в отелях дети будут активно общаться друг с другом, да и взрослые вряд ли смогут сохранять социальную дистанцию. То есть никакого разъединения не произойдёт», — отметил он.

Обязательная удалёнка, возможно, поможет снизить количество людей в метро, но среди работающих пенсионеров мало тех, кто занимает должности, которые позволяют такой график работы, значит опять отпуска за свой счёт, опять профанация, рассуждает депутат.

«Но виноватыми почему-то опять будут москвичи, а не мэрия», — заключил Лебедев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, указ мэра Москвы Сергея Собянина о переводе 30% сотрудников на удаленную работу с 5 октября касается офисных работников. При этом столичные власти рекомендуют переводить на удаленную работу до 50% сотрудников.

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