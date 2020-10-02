Пермь, , 10:10 — REGNUM В Пермском крае глава минздрава Оксана Мелехова во время он-лайн брифинга признала, что из-за нарушения маршрутизации на госпитализацию произошло скопление машин скорой помощи, которые привозили пациентов на КТ-обследование. Вместе с тем, министр подчеркнула, что в Перми и крае достаточно компьютерных томографов.

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По данным минздрава, сейчас в краевой столице работает четыре компьютерных томографа для обследования пациентов подозрением на COVID-19. Планируется расширить количество таких томографов. На следующей неделе (с 5 октября) запустят оборудование в горбольнице № 6. Кроме того, из районов прекращают возить пациентов на КТ-обследование в Пермь, а используют свои мощности. Например, в Кунгуре с 3 октября начнут делать диагностику коронавирусной инфекции на имеющемся в муниципалитете КТ.

По поводу маршрутизации Оксана Мелехова заявила, что в скором времени ее изменят.

Напомним, ранее профсоюз «Альянс врачей Пермского края» проинформировал о скоплении машин скорой помощи в ожидании пациентов, направленных на КТ-обследование. По данному факту прокуратура организовала проверку.

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