Симферополь, , 10:07 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 2 октября. Накануне, 1 октября, сообщалось о 93 новых носителях.

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»На 1 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции. 50 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 — при скрининге здорового населения», — написал Аксёнов.

В Крыму на 2 октября положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у 4755 человек, 2894 человека выписаны с выздоровлением, скончались от осложнений после коронавируса 68 пациентов.

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