Уватский район, Тюменская область, , 10:07 — REGNUM В Тюменской области организована проверка информации о невыплате пенсии практически неходячему пожилому мужчине. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По сообщению портала «МегаТюмень» в июле 2020 года пожилой мужчина поссорился с сотрудниками дома престарелых «Милосердие», в котором проживал, и вернулся в свою муниципальную квартиру в посёлок Першино Уватского района. Так как его пенсия оформлена на дом престарелых, мужчина остался без средств к существованию и жив лишь помощью соседей. Кроме того, в населённом пункте нет социальных работников и ухаживать за больным пенсионером некому. По утверждению соседей, их обращения в местную соцзащиту никакого результата не принесли.

К сложной ситуации подключились следователи СУ СКР по Тюменской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.