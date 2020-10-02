Уфа, , 10:11 — REGNUM Отпуск отцам при рождении ребенка предложили давать в Башкирии. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, с этой инициативой выступил заместитель председателя государственного собрания Башкирии Рустам Ишмухаметов. Он считает, что это может способствовать повышению рождаемости.

По его словам, отпуск отцам при рождении ребенка предоставляют во многих странах. И в этом есть логика, поскольку женщине после родов необходима поддержка. Ей нужна помощь в уходе за ребенком и по хозяйству. Первое время с ней должен быть кто-то. В большинстве семей традиционно бабушки берут на себя эти заботы. Но такая возможность есть не у всех. Поэтому, возможно нужно давать отпуск мужчинам при рождении ребенка, добавил он.

Ишмухаметов отметил, что этот вопрос пока предложен в качестве идеи для обсуждения. И в дальнейшем она могла бы получить какое-то законодательное развитие.

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