Бердск, Новосибирская область, , 10:06 — REGNUM Сейчас не время отказываться от элементарных мер безопасности, принятых ранее из-за коронавируса. Об этом заявила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина.

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"Сейчас не стоит расслабляться и отказываться от элементарных мер безопасности, тем более в период сезонных простуд, — подчеркнула Нятина. — Пока маски снимать ещё рано».

В городе продолжаются проверки соблюдения масочного режима и соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте. Уточняется, что, к сожалению, не все горожане пользуются при проезде в автобусах масками.

Напомним, что ранее на территории Новосибирской области был продлён режим повышенной готовности из-за коронавируса.