Челябинск, , 09:59 — REGNUM В Челябинской области за 1 октября обнаружено ещё 90 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Среди них семеро школьников. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 16 919 заразившихся. С конца сентября идёт прирост числа таких случаев.

На лечении с COVID-19 находятся 3475 пациентов. За сутки были выписаны 12 граждан, а за весь период — 12 910.