Кемерово, , 09:58 — REGNUM В Кемеровской области карантин в домашних условиях для граждан в возрасте 65 лет и старше, введённый с 1 октября из-за коронавируса, будет действовать до 14 октября. Это следует из распоряжения, подписанного губернатором региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уточняется, что меры приняты «в целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией и недопущения распространения указанной вирусной инфекции на территории Кемеровской области».

Пожилым кузбассовцам будут оформлены электронные листки нетрудоспособности в связи с карантином. Власти подчеркнули, что нарушение режима карантина повлечёт административную и уголовную ответственности.