Москва, , 09:55 — REGNUM Пожилым людям необходимо ограничить передвижения в транспорте и посещение магазинов, а визиты к врачу перенести на другое время. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

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«Рекомендуется воздержаться от выхода на улицу без необходимости, ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте. Плановые визиты к врачу желательно перенести на другое время. При этом важно продолжать принимать назначенные ранее лекарства», — цитирует Чуланова пресс-служба Минздрава.

Он также напомнил о важности соблюдения мер предосторожности для лиц, имеющих различного рода хронические заболевания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России продолжает увеличиваться число выявленных случаев коронавируса.