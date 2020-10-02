Душанбе, , 09:54 — REGNUM Между Душанбе и Стамбулом планируют запустить регулярные авиарейсы дважды в неделю. Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации Таджикистана.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines будет выполнять авиарейсы по понедельникам, а таджикистанская «Сомон Эйр» — по четвергам. Все рейсы будут выполняться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Таджикистан возобновил регулярные авиарейсы Душанбе — Дубай. Авиакомпании Fly Dubai и «Сомон Эйр» выполняют авиарейсы по одному разу в неделю.