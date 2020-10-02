Куала-Лумпур, , 09:52 — REGNUM В Малайзии выявлено 260 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Antara.

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В министерстве здравоохранения Малайзии отметили, что это является вторым по величине приростом новых случаев заражения SARS-CoV-2 после 277 случаев, зарегистрированных 4 июня 2020 года.

«Из 260 зарегистрированных носителей один случай был ввезен из Великобритании, и этот случай был зарегистрирован в Куала-Лумпуре», — заявили в министерстве здравоохранения Малайзии.

«260 положительных случаев — очень тревожное число», — отреагировали в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, группа ученых-медиков в Малайзии призвала власти страны отказаться от проведения выборов в 2020 году из-за пандемии.

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