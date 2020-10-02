Тбилиси, , 09:51 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 453 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом 2 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 7093 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 3714 человек победили инфекцию, в том числе 295 за последние сутки.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умер 41 пациент. В стационаре лечатся 836 пациентов, в оборудованных для этого гостиницах — 1100. В карантин помещены 5392 человека. С начала пандемии проведено 648 736 ПЦР-тестов на коронавирус, в том числе 8920 за последние сутки.

Стоит отметить, что 443 новых выявленных случая заражения коронавирусом за сутки на пять случаев больше вчерашних данных, что является наибольшим показателем в Грузии. Глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе накануне сообщила, что пиковые показатели в стране по числу выявленных в сутки заразившихся коронавирусом, предположительно, будут в течение нескольких дней, а потом снизятся.

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