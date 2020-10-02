Воронеж, , 09:49 — REGNUM Исполняющим обязанности Воронежского государственного технического университета (опорного вуза) назначен Дмитрий Проскурин, до 1 октября работавший в должности руководителя департамента цифрового развития Воронежской области.

Накануне, 1 октября, пресс-служба правительства региона сообщила, что губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Дмитрия Проскурина от должности «в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе». По информации «Моё! Online», к исполнению обязанностей руководителя вуза Проскурин приступит 2 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Колодяжный, который ранее возглавлял Воронежский опорный университет, находится в СИЗО по обвинению в получении взяток. Добавим, что Дмитрий Проскурин до перехода в правительство региона занимал пост проректора ВГТУ.

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