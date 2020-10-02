Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Главный врач старейшей больницы Санкт-Петербурга — Мариинской больницы Олег Емельянов объявил о своем уходе спустя 22 года работы на занимаемой должности. Об этом сообщает издание «Доктор Питер».

Олег Емельянов Дарья Драй © ИА REGNUM

Мариинская больница — многопрофильный стационар на 1020 койко-мест, основанный еще в 1803 году в самом центре Петербурга. В настоящий момент в медучреждении трудятся около двух тысяч человек. Ежегодно в больнице проводится более 22 тысяч операций.

В 2020 году, когда до города дошла пандемия коронавируса, Мариинская больница стала одним из основных медучреждений по приему пациентов с COVID-19. Сейчас для таких больных в стационаре развернуто более 90 коек.

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Олег Емельянов руководит Мариинской больницей с 1998 года, параллельно с этим, он преподает в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова на кафедре общественного здоровья.

Заявление на увольнение Емельянов подал по собственному желанию несмотря на то, что с ним продлили контракт еще на год. 2 октября — его последний рабочий день на должности главного врача больницы. Кандидатуру на замену профессора пока не выбрали.

Отметим, это не первая «отставка» среди руководителей городских медучреждений. Ранее стало известно, что пост директора НМИЦ детской трематологии и ортопедии имени Г.И. Турнера покидает заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Алексей Баиндурашвили. Он станет президентом Национального медицинского исследовательского центра имени Турнера.