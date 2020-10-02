Пермь, , 09:44 — REGNUM В Перми ушла из жизни директор школы № 42 Татьяна Залеляева. Причиной летального исхода стала коронавирусная инфекция, сообщают информресурсы.

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«Школа №42 и система образования города Перми понесли тяжелую невосполнимую утрату: не стало нашего директора Залеляевой Татьяны Владимировны, почетного работника образования РФ, успешной женщины, прекрасной жены и матери, увлеченного работой руководителя, человека, любившего жизнь во всех ее проявлениях». Информация с соболезнованием опубликована в соцсети.

Стоит отметить, в Пермском крае с начала пандемии (на 1 октября) выявлено 9 908 случаев заражения коронавирусом. Скончались 464 пациента, у которых диагностирован COVID-19.