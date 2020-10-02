Воронеж, , 09:40 — REGNUM Техническое движение автомобилей открыто после реконструкции по путепроводу на улице 9 Января в Воронеже 1 октября в 23:07, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Пока движение открыто по четырём полосам из шести, для тяжелых грузовиков движение по путепроводу будет ограничено. Запрещено пока и движение пешеходов через путепровод.

Работы по реконструкции на остальной части виадука будут продолжены — предстоит обустроить пешеходную часть, ограждения, лестничные сходы, системы наружного освещения. Продолжатся работы и с нижней части путепровода, движение под ним тоже пока будет перекрыто. Движение по проспекту Труда и Московскому проспекту продолжит осуществляться по временной схеме, уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция путепровода на улице 9 Января началась в октябре 2019 года, с полным перекрытием движения по нему, что создало существенные сложности для автомобилистов.