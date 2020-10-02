Ижевск, , 09:35 — REGNUM Замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин рассказал о своем самочувствии после того, как сделал прививку от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в одной их социальных сетей.

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"Чувствую себя хорошо. Пока никаких побочных эффектов, которые проявляются в первые сутки, не ощущаю», — написал чиновник.

«Пусть так и будет», — добавил он.

Свирин напомнил, что вакцинировался препаратом Гам-КОВИД-Вак вместе с пятерыми добровольцами-врачами, которые работают в «красных зонах».

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртию в качестве пробной партии поступило 42 дозы вакцины от коронавируса. До конца года республика планирует получить еще 1299 доз, которые в первую очередь смогут сделать врачи по собственному желанию.