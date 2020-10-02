Сеул, , 09:58 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее так и не нашлись победители лотереи, общая сумму выигрыша которых составляет 53,8 млрд вон (~$46,1 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

По сравнению с 2018 годом сумма выигрыша, которую так никто и не забрал, увеличилась на 7,2%.

Известно, что за последние десять лет жители страны не забрали выигрыш на общую сумму 508,22 млрд вон (~$435,6 млн).

Напомним, что в 2011 году в стране внести поправки в закон, согласно которому срок хранения выигранных средств в лотерею увеличен со 180 дней до одного года. Средства, чей владелец так и не нашёлся, поступят в государственную казну и будут использоваться в проектах по поддержке семей с низким доходом.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2020 года объём продаж лотерейных билетов в Южной Корее вырос на 11,1%, до 2,6 трлн вон (~$2,2 млрд).

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