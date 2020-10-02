Ереван, , 09:40 — REGNUM В медицинский центр «Эребуни», находящийся в Ереване, доставлены два журналиста французской газеты Le Monde, которые были ранены в результате обстрела азербайджанскими ВС города Мартуни в Нагорном Карабахе. Об этом 2 октября сообщает местный портал hetq. am со ссылкой на директора медцентра Микаела Манукяна.

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«Директор медицинского центра «Эребуни» Микаел Манукян сообщил Hetq, что французских журналистов доставили на машине из Степанакерта в ереванский медицинский центр «Эребуни» в 8:00 (7:00 мск)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что в Нагорном Карабахе под обстрел ВС Азербайджана попали журналисты французской газеты Le Monde, в результате чего двое из них получили ранения.

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