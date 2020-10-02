Киев, , 09:32 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 4633 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил 2 октября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, жертвами пандемии за сутки в стране стали 68 человек, 2193 пациента выздоровели.

Всего за время пандемии на Украине выявили 217 661 случай заражения коронавирусом, из них 4261 случай оказался смертельным, выздоровело более 96 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о заражении SARS-CoV-2 ещё двух депутатов Верховной рады Украины.

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