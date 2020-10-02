Москва, , 09:29 — REGNUM Половина сотрудников московского правительства с 5 октября будет работать в удалённом режиме, и такая система уже показала свою эффективность. Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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"Мы в правительстве Москвы поступили точно так же — с понедельника у нас половина сотрудников переходит на удаленную работу», — сказал Ефимов.

По его словам, качество оказываемых услуг и объёма выполняемых работ не снижается, и правительство научилось работать в таком формате.

Ефимов также отметил, что в таком формате есть минусы в виде отсутствия человеческого общения, однако в плане выполнения работы штат правительства работает в прежнем эффективном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве ввели новую серию ограничений: так, помимо прочего, работодателям поручили перевести с 5 октября не менее 30% сотрудников на удалённую работу.