Джакарта, , 09:26 — REGNUM Компания Maxindo Renault Indonesia (MRI) ожидает одобрения в отношении плана строительства завода Renault в Индонезии, сообщает Antara.

Директор MRI Дэви Туилан заявил, что, если строительство завода будет одобрено, оно будет осуществляться непосредственно под эгидой MRI.

«Что касается инвестиций в производство в Индонезии, это будет эксклюзивный вопрос, ответственность за который будет нести MRI и нескольких других сторон, представляющих Renault Global», — отметил Дэви Туилан.

Кроме того, у MRI есть несколько стратегий, которые позволят французскому бренду наращивать присутствие в Индонезии.

«В начале этого года мы планируем открыть 20 торговых точек», — добавил Дэви Туилан.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что COVID-19 является импульсом для укрепления глобальной системы здравоохранения, чтобы иметь возможность противостоять другим пандемиям, которые могут возникнуть в будущем.

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