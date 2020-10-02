Москва, , 09:26 — REGNUM Распространение коронавируса в России будет полностью приостановлено к концу 2021 года. Об этом заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, сообщает «Интерфакс».

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Он отметил, что если 30−40% населения уже имеют антитела, то ничего страшного не должно случиться. Ученый добавил, что заболеваемость COVID-19 будет расти, пока иммунитет не выработается у 70% населения. «Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет», — считает Зверев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наблюдается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Власти Москвы рекомендовали предприятиям перевести на удаленный режим работы 50% сотрудников.

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