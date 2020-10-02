Ижевск, , 09:24 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 октября провели 381 772 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4716 тестов на коронавирус, что является максимальным показателем за сутки в регионе. Накануне было выполнено 3 251 исследование.

Напомним, ранее максимальное число тестов с начала пандемии за сутки было проведено по состоянию на 20 сентября — 4087 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ещё один человек в республике скончался от последствий заражения коронавирусом. Течение заболевания у 55-летней женщины сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями. Общее число жертв COVID-19 в Удмуртии достигло 97 человек.