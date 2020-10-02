Ижевск, , 09:19 — REGNUM В Удмуртии за минувшие сутки ещё один человек скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Умерла 55-летняя женщина. Течение заболевания у погибшей сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в Удмуртии достигло 97 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 октября в республике выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 110 случаев заражения. Общее число выявленных с начала пандемии заражений в регионе достигло 5594 случаев.

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