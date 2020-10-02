Прага, , 09:21 — REGNUM За минувшие сутки в Чехии было выявлено свыше 3493 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является новым самым большим числом с начала пандемии. Об этом 2 октября сообщает Novinky. cz со ссылкой на минздрав республики.

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Таким образом, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в Чехии достигло 74 255.

Кроме этого, известно, что за сутки в Чехии от COVID-19 скончались 12 пациентов и потому в настоящее время суммарное количество летальных исходов в стране достигло 678

Также указывается, что на данный момент от нового заболевания вылечились свыше 34 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Чехии за сутки было выявлено свыше 1 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.