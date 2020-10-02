Москва, , 09:17 — REGNUM Почти половина преподавателей в российских школах помимо своей основной работы занимаются репетиторством. Согласно результатам опроса, проведённого образовательным центром Maximum Education, таковых в России 49%. При этом ещё 11% опрошенных заявили о намерении заняться репетиторством в будущем.

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Ещё 40% учителей заявили, что не дают частные уроки.

При этом опрос показал, что стоимость одного часа занятий колеблется от 300 до 2 тыс. рублей. Большинство (40%) берут за час репетиторских услуг 300−500 рублей, 34% — 500−1000 рублей. Учителя признались, что занимаются репетиторством для того, чтобы иметь дополнительный доход, пишет ТАСС. Выяснилось, что у большей части педагогов, принявших участие в опросе (36%) деньги, полученные от репетиторства, составляют до 10% от их общего дохода. Для 16% опрошенных — более 50% от общего дохода.

Добавим, что участие в опросе, который проводился 25−30 сентября 2020 года, приняла участие тысяча учителей по всей России.

Как сообщало ИА REGNUM, репетиторство оказалось у жителей России в числе одних из самых привлекательных сфер занятости для подработки.