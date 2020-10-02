Найроби, , 09:23 — REGNUM «Я притворился мертвым. Я не знаю, помог ли мне Бог или что-то ещё побудило меня сделать это. Бегемот просто стоял и смотрел на меня», — рассказал 28-летний марафонец Эдвин Мокува в интервью газете The Star.

По словам репортёра издания, спортсмен стал жертвой нападения бегемота во время тренировки у реки. Когда он бежал по высокой траве, на него внезапно набросился бегемот. Он попытался убежать, но бегемот догнал его. Мокува рассказал, что бегемот зажал его в своей пасти, а затем размахивал головою вверх и вниз, пока не отпустил его.

«Он сжал в пасти мою левую руку и грудь. Он постоянно кусал меня в одно и то же место, одновременно подбрасывая вверх и вниз, разрывая грудь и ребра», — сказал Мокува.

У мужчины было сильное кровотечение, но он притворялся мертвым. Вероятно, бегемот отпустил его, поскольку решил, что он мертв, а затем животное некоторое время наблюдало за телом, прежде чем уйти к реке.

Мокува и его коллега Деннис Кипкосгей тренировались перед вылетом в Турцию для участия в марафоне в Измире. После нападения медики настроены пессимистично относительно его спортивного будущего.

«К сожалению, из-за характера его травм мы очень сомневаемся, что он продолжит тренировки и соревнования», — сказал врач Кесеси Крейг, добавив, что у пострадавшего многочисленные травмы позвоночника, а также у него отказали легкие и была сломана рука.

«В настоящее время он находится в стабильном состоянии и может общаться. Мы собираемся направить его в другое место для дальнейшего ортопедического лечения», — сказал врач.

Пострадавший спортсмен потребовал от правительства страны выплатить ему компенсацию, поскольку нападение бегемота лишило его шансов выиграть медаль на марафоне в Измире.