Москва, , 09:16 — REGNUM В последнюю неделю октября владельцам машин, проживающим в европейской части России, стоит озаботиться сменой летней резины на зимнюю. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в интервью «Газете.Ru».

По прогнозам синоптиков, в конце октября в России начнутся смешанные осадки. При этом, как пояснил Тишковец, возможно понижение температуры воздуха до +5 — 6 °C.

«Это не говорит о том, что лягут сугробы, но это будет первый неустойчивый снег», — пояснил синоптик.

По словам Тишковца, в это время стоит «потихонечку» сменить резину. Он также добавил, что обычно замена резины происходит с середины октября. Однако в 2020 году благодаря антициклону установится солнечная погода с температурой на пять-семь градусов выше климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за теплой погоды будет продлена работа фонтанов до 10 октября.

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