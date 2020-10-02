Пермь, , 09:05 — REGNUM В Пермском крае отменили справки об эпидблагополучии для школьников, которые возвращаются на учебу в школу после пропуска занятий. Это ускорит возвращение учеников к образовательному процессу после их обучения на дому из-за COVID-19 и высвободит время врачей для оказания необходимой помощи болеющим пациентам, сообщает краевой минздрав.

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Как отметили в ведомстве, из-за выявленных случаев заражения коронавирусом коллективы ряда классов разобщены и переведены на дистанционное обучение. Ранее дети возвращались в школы после получения справки об эпидблагополучии в семье, увеличивая и без того длинные очереди к педиатрам в связи с сезонными ОРВИ.

«Принятое краевыми властями решение позволило оптимизировать процедуру. Роспотребнадзор оформляет списки учащихся, выведенных на дистанционное обучение как контактных. В течение двух недель за ними ведется медицинское наблюдение. После чего здоровые дети допускаются в образовательные учреждения (школы, детские сады) без медицинской справки из поликлиники», — сказали в министерстве.

В министерстве образования Пермского края сообщили, что в школах усиливают утренний фильтр, общение между классами минимизируют. Родители, чьи дети находятся в зоне риска, например, имеют хронические заболевания, могут подать в школу заявление с просьбой организации очно-заочного учебного процесса для своего ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 1 октября в регионе на карантин закрыто по одному классу в 51 школе.

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