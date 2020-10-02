Томск, , 09:05 — REGNUM По состоянию на 1 октября в школах Томской области на карантин по коронавирусу закрыто 22 класса. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, это 0,3% от общего числа классов в общеобразовательных учреждениях.

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Ещё в 19 классах организовали дистанционное обучение для учеников, контактировавших с носителями коронавируса.

По словам начальника областного департамента общего образования Ирины Грабцевич, для объявления досрочных каникул или массового дистанционного обучения основания отсутствуют.

«Профилактические меры в школах позволяют продолжать учебный процесс в традиционном очном формате без массового перехода на дистанционное образование», — отметила начальник департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 1 октября коронавирус был выявлен у 7579 человек.

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