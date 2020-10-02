Бичурский район, Бурятия, , 08:58 — REGNUM Пропавшие воспитанницы Прибайкальского реабилитационного центра в Бурятии найдены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, две девочки 15 и 17 лет самовольно ушли из социального учреждения поздно вечером 27 сентября.

30 сентября их видели в селе Малый Куналей в Бичурском районе.

«Сегодня утром на одной из улиц с. Бичура несовершеннолетние были обнаружены местным жителем. Бдительный сельчанин, узнав в них пропавших, информация о розыске которых была размещена в соцсетях и СМИ, сообщил в полицию», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что с девочками всё в порядке. С ними сейчас работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. В полиции также поблагодарили сельчанина, оказавшего помощь в поиске.

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