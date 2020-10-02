Пермь, , 08:52 — REGNUM Министерство Пермского края заявило о том, что в регионе достаточно коек доля COVID-пациентов, есть резерв для расширения коечного фонда, сообщают СМИ.

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Ранее прокуратура внесла в предостережение заместителю председателя правительства Пермского края по вопросам здравоохранения Сергею Никифорову, подчеркнув, что при значительном приросте пациентов может возникнуть дефицит коек.

По данным министерства здравоохранения Прикамья, сейчас развернуто более 2 600 коек в 20 медицинских учреждениях, по нормативу их должно быть 1 827. Согласно последним рекомендациям Минздрава РФ, число резервных коек должен быть не менее 15% от среднего значения занятого коечного фонда. В Пермском крае на сегодня свободными остаются 16,9% коек, перепрофилированных для лечения людей с COVID-19, информирует портал 59.ru.

«Краевой минздрав четко соблюдает все предписанные рекомендации для соблюдения прав граждан по охране здоровья», — сказали в ведомстве и подчеркнули, что ситуация с приростом пациентов с коронавирусной инфекцией остается стабильной. Больницы готовы расшить коечный фонд до 3 300 коек без учета мет в инфекционных боксах.

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