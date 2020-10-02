Конакри, , 08:50 — REGNUM По меньшей мере 50 человек были убиты, в основном застрелены, во время протестов в Гвинее. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на доклад правозащитной организации Amnesty International.

Большинство протестующих были убиты во время демонстраций против решения действующего президента Альфы Конде баллотироваться на третий срок. В докладе также сообщается, что 200 человек получили ранения во время протестов, а еще 70 было произвольно задержаны.

Представители Amnesty International также обвинили службы безопасности в убийствах мирных жителей. Правозащитники подчеркнули, что спецслужбы в Гвинее «пользуются своей безнаказанностью». Следователи Amnesty International призвали власти Гвинеи провести независимое расследование и привлечь виновных к ответственности.

Президентские выборы в Гвинее должны состояться в конце этого месяца.

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