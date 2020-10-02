Ташкент, 2 октября 2020, 08:48 — REGNUM В Ташкенте прошла торжественная церемония открытия казахского культурно-делового дома Abaı Úıi, сообщили в пресс-службе министерства информации и общественного развития.
Участники мероприятия обсудили реализацию проектов, которые направлены на поддержку культурной, деловой и образовательной деятельности казахской общины в Узбекистане.
Напомним, 22 сентября казахский культурно-деловой дом Abaı Úıi открыли в Омске. До конца 2020 года планируется открыть три таких объекта: в Бишкеке, Берлине и Стамбуле.